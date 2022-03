Drusilla Foer non è solo spettacolo. L’artista, amatissima ed impegnata in questi mesi in un tour che sta riscuotendo massimi successi ovunque, è attiva in campo per la Sclerosi Multipla.

In un video pubblicato nei giorni scorsi, Drusilla – socia di Aisla Firenze (città dove risiede ma associazione presente a livello nazionale) – si mostra ancora una volta “persona che aiuta persone”.

L’associazione AISLA Onlus nasce nel 1983 con l’obiettivo di diventare il soggetto nazionale di riferimento per la tutela, l’assistenza e la cura dei malati di SLA, favorendo l’informazione sulla malattia e stimolando le strutture competenti a una presa in carico adeguata e qualificata dei malati.

AISLA Onlus attualmente conta 64 rappresentanze territoriali in 19 regioni italiane; 300 volontari, 10 dipendenti, 95 collaboratori (medici centro ascolto, psicologi, fisiatri, consulenti che collaborano che la Sede Nazionale e le Sedi Territoriali), e sulla fiducia di 2175 soci.

Da più di 30 anni, AISLA si muove attivamente, su tutto il territorio nazionale, a favore delle persone con SLA e delle loro famiglie. Sostiene la ricerca, la formazione, l’informazione e l’assistenza. L’impegno quotidiano è quello di far sì che le strutture competenti si occupino in modo adeguato e qualificato delle persone affette da SLA.

Qui il video annuncio di Drusilla