Da oggi senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno, la celebre strada dei presepi di Napoli, presa d’assalto man mano che ci si avvicina al Natale.

Per regolare il flusso delle persone, ecco la decisione del Comune per evitare assembramenti, tanto che i vigili urbani presenti sul posto possono anche temporaneamente bloccare l’accesso per consentire lo smaltimento delle code.

“Tanta gente in giro anche oggi, un traffico enorme che però ci mette un po’ in difficoltà, con tanti che si scocciano di aspettare, ma era preventivabile, il lavoro in questo periodo va così”. Marco Ferrigno parla dal suo negozio di presepi a San Gregorio a Napoli che da oggi è a senso unico per le persone nel week end che avvicina a Natale. Un senso unico confermato quest’anno da oggi, che fa i conti anche con il covid, ma che porta la strada particolarmente piena di turisti che affollano il centro partenopeo da settimane.

“La quantità di persone – spiega Ferrigno – non è sinonimo di affari soprattutto nel week end, ma noi ci siamo, a disposizione di tutti. Poi chi vuole davvero fare collezione, chi vuole comprare, sa che è meglio venire durante la settimana”. Ferrigno lavora nel negozio con la famiglia e i collaboratori, in un’epoca caratterizzata anche dal covid “e infatti abbiamo tanti personaggi del presepe con il green pass – racconta all’ANSA – che i tanti clienti stanno molto apprezzando, stiamo facendo di diverse misure perché molti li acquistano”.

Green pass anche sul presepe ma anche ricordo di Maradona a un anno dalla sua scomparsa, e sguardo anche ai grandi avvenimenti internazionali, come ha fatto anche Genny Di Virgilio: “Ho lavorato – racconta all’ANSA – a chiudere un presepe con le lanterne verdi che guarda ai profughi tra la Bielorussia e la Polonia. Migliaia di persone chiuse davanti a quella frontiera e a cui guardiamo con lo sguardo del presepe di Napoli. E’ una vicenda di forte peso e ci ho lavorato con le lanterne verdi per cercare un rifugio per loro”. Di Virgilio spiega che anche in quest’epoca con il covid i turisti sono tantissimi a frequentare la strada con decine di artigiani del presepe, che guardano all’attualità ma anche alla tradizione: “La strada – spiega – è presa tutto l’anno da un lavoro differente, iniziamo a gennaio con la preparazione per l’anno appena iniziato, dopo Natale. Lavoriamo tutto l’anno noi e gli altri colleghi con la famiglia e i collaboratori, anche i giovani che hanno voglia di impegnarsi in questo lavoro di tradizione. Lavoriamo tutti per dieci mesi e poi a novembre e facciamo l’allestimento delle vetrine e della vendita più forte. Siamo sulla fase buona della ripartenza e mi auguro che andiamo bene così anche in questo finale di 2021”. Il controllo del senso unico è garantito dalle forze dell’ordine del Comune di Napoli, oltre a questo week end, si prende senso unico anche martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, sempre dalle 9 alle 21 e poi ancora ogni week end dal venerdì alla domenica.