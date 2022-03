Anche le toghe di Torre Annunziata in campo per lanciare una richiesta di pace alla luce degli scontri bellici in atto da giorni tra Russia ed Ucraina, scontri che purtroppo stanno attirando i riflettori di tutto il mondo e che stanno lasciando col fiato sospeso le popolazioni convolte, oltre a causare innumerevoli morti e danni.

Il Consiglio dell’Ordine di Torre Annunziata, presieduto dall’Avvocato Luisa Liguoro di Torre del Greco, ha messo in campo un’iniziativa lodevole ed unica nel suo genere. Un vero e proprio appello, sotto forma di un manifesto, indirizzato alla Presidentessa del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Maria Masi, ed a tutti gli altri fori d’Italia.

L’obiettivo è far partire un accorato appello diretto ai colleghi russi affinché “l’Avvocatura russa faccia sentire forte la sua voce per la ricerca della massima espressione di giustizia che l’Umanità conosce: la Pace”.