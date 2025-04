E’ scomparso il Maestro Roberto De Simone, una delle figure più significative della cultura napoletana del Novecento.

Compositore, musicologo, autore teatrale, De Simone ha dedicato la vita a far emergere la voce più autentica e profonda del Sud, riportando alla luce radici popolari, riti, musiche e racconti che rischiavano di andare perduti.

Con rigore e creatività, ha saputo trasformare la tradizione in linguaggio contemporaneo, restituendo dignità e valore a espressioni culturali spesso trascurate.







Napoli gli deve molto: non solo per le sue opere, ma per lo sguardo che ci ha insegnato ad avere su noi stessi.

Cordoglio da mondo dello spettacolo e dal Consiglio comunale: il suo insegnamento continuerà a parlare alla città, con discrezione e forza, come ha sempre fatto.

Il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione Teatro di San Carlo hanno disposto l’allestimento della camera ardente per il Maestro Roberto De Simone presso il Foyer del Teatro di San Carlo.

I funerali, celebrati dal Cardinale Battaglia, si svolgeranno mercoledì 9 aprile alle ore 16.00 nel Duomo di Napoli.

Per il giorno dei funerali, mercoledì 9 aprile, il Sindaco ha dichiarato lutto cittadino.