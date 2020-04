San Giorgio a Cremano – Continua la gara di solidarietà sul nostro territorio. La Guardia di Finanza di Portici ha organizzato nel proprio ambito una raccolta di beneficienza destinata all’acquisto di uova di Pasqua per i bambini meno abbienti, destinandole anche alla nostra città

La Comandante della Compagnia di Portici, Capitano Raffella Frassine, ci ha consegnato 211 uova di Pasqua nella mattinata di oggi che integreranno i pacchi alimentari.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per testimoniare concretamente, in questo delicato momento storico, la vicinanza delle Fiamme Gialle alla comunità locale, in particolare alle frange più in difficoltà della popolazione, con la speranza di poter regalare un sorriso in particolare ai più piccoli.

Ringrazio il Capitano Frassine e gli agenti tutti per il gesto di generosità e per il lavoro che continuano a fare sul nostro territorio.

Stiamo lavorando passando a loro le varie segnalazioni dei cittadini rispetto a comportamenti scorretti per garantire i nostri concittadini in un momento così difficile.

Insieme ce la faremo.