Ricevi anche tu gratuitamente la consulenza grafologica di Gianluca Delle Donne. Comprenderai aspetti della tua persona che probabilmente hai sempre ignorato.

Donna 43 anni – “Gentilissima lettrice, lei predilige scrivere in stampatello, è una scrittura in cui la forma prevale sul movimento, ricerca di forma quindi, che equivale a ricerca in sé. Non ama manifestare interamente se stessa, si protegge e non di rado indietreggia di fronte ad un ostacolo. Anche se è difficile da percepire data la prevalenza della forma, soggiace un dinamismo interiore che trasmette vitalità e freschezza.

La scrivente sta vivendo un periodo di affaticamento, però in lei esiste comunque capacità di ripresa e riesce a raggiungere gli scopi che ha pianificato, sia pur con grande sforzo per superare i propri cedimenti, con la sua tenacia con il suo ardore riesce ed è riuscita a controbilanciare le difficoltà e a far valere le proprie idee. Diplomatica, non prende posizioni troppo nette; dotata di piglio, può contare su apporti di creatività, immaginazione e fantasia. Si nota una sorta di dipendenza dal passato, difficoltà a staccarsene; una ricerca di protezione e rifugio nell’immagine materna, intesa come simbolo più che come figura reale.

L’atteggiamento è alterno, a volte di riserva e prudenza, a volte di libertà nel procedere. La scrivente può avere timore di rischiare, oppure dimostrare scarsa disponibilità verso l’altro, che però può anche in seguito essere rettificata. Dà importanza alla sua immagine sociale; è in grado di giocare sia con l’analisi che con la sintesi, con la logica o l’intuizione, l’estemporaneità o la riflessione a seconda delle circostanze. E’ conviviale e non ama la solitudine, accetta il confronto ma non sembra farsi coinvolgere. La caratterizza charme, freschezza di sentimenti, disponibilità ai contatti, attitudine a convincere, calore umano, gradevole la sua compagnia, capacità di animare ed intrattenere gli altri, facilità di parola”.

Gianluca Delle Donne

Consulente Grafologo iscritto all’AGI

Per ottenere l’analisi della tua scrittura di Gianluca Delle Donne, basta seguire queste semplici istruzioni:

Prendere un foglio completamente bianco, senza righe né quadretti, meglio di formato A4. Scrivete almeno una decina di righe, utilizzando lo strumento grafico che più preferite e meglio vi rappresenta. Assicuratevi inoltre di scrivere su un piano di appoggio su cui possiate essere comodi. Il contenuto dello scritto non è importante, in quanto è il segno grafico che viene preso in considerazione dal grafologo. La firma è un elemento fondamentale nell’analisi grafologica. Ricordatevi quindi, alla fine dello scritto da analizzare, di inserirla. Ricordate di segnalare il sesso, la professione, l’età e il titolo di studio della persona di cui si intende analizzare la scrittura.

Per ricevere attraverso questa nuova rubrica de La Torre l’analisi gratuita della vostra scrittura non vi resta, quindi, che seguire le modalità indicate ed inviarle a latorre@octava.it

Il tutto sarà gestito nel pieno rispetto della privacy.