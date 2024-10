Il Movimento 5 Stelle di Portici ha contribuito a un importante risultato nella risoluzione di un problema che negli ultimi mesi aveva creato gravi disagi ai cittadini: la mancanza di medici di base. A seguito di numerosi pensionamenti, la carenza di personale sanitario aveva infatti costretto molti residenti di Portici a iscriversi presso medici di famiglia di comuni limitrofi, come Ercolano e San Giorgio a Cremano.

Iolanda Meglio, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle di Portici, ha annunciato con soddisfazione che nelle prossime settimane sei nuovi medici di base prenderanno servizio nel distretto sanitario locale, mettendo fine a una situazione di emergenza che perdurava da mesi. “Stamattina sono stata all’ASL e ho ricevuto la conferma ufficiale che sono stati nominati sei nuovi medici, che dovrebbero entrare in servizio nei prossimi giorni – ha dichiarato Meglio. – Sin dall’inizio dell’anno, ci siamo attivati per sollecitare gli organi competenti, ovvero l’ASL e la Regione Campania, affinché si ponesse rimedio alla carenza di medici di famiglia a Portici, causata dai pensionamenti di numerosi dottori. Questo ha costretto molti cittadini a rivolgersi a medici di comuni vicini, creando disagi considerevoli.”







Durante un incontro presso il Distretto Sanitario 34 dell’ASL, Meglio ha ottenuto rassicurazioni sul fatto che i sei nuovi medici assegnati al territorio di Portici entreranno presto in servizio. Questo risultato è frutto dell’impegno costante del Movimento 5 Stelle, che si è battuto con determinazione per risolvere un problema che ha coinvolto centinaia di famiglie. Come Movimento 5 Stelle, ci siamo fortemente adoperati per garantire che il problema venisse risolto nel più breve tempo possibile – ha proseguito Meglio – e siamo stati in prima linea nel coinvolgere i nostri rappresentanti regionali, facendo sentire la voce dei cittadini di Portici. Oggi possiamo dire di aver contribuito a raggiungere un risultato significativo per la nostra comunità.”

Il Movimento 5 Stelle conferma il proprio impegno nel tutelare i diritti dei cittadini e nel rispondere concretamente alle esigenze del territorio. “Siamo sempre pronti a intervenire per difendere i diritti di tutti – ha concluso la consigliera – e continueremo a vigilare affinché il servizio sanitario locale sia efficiente e accessibile a tutti.”