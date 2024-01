Si trova in Campania uno dei comuni più ecologisti ed ambientalisti d’Italia.

Si tratta della città di Bacoli che sarà premiata a Milano: l’ufficialità è stata dalla Camera dei Deputati.

Una notizia enorme per Bacoli che vince il Premio “Plastic Free”.







“Siamo riusciti da tempo – ha dichiarato il sindaco Josi Della Ragione -, a superare il 90% di raccolta differenziata.

Stiamo abbassando le tasse sulla raccolta rifiuti – precisa -, abbiamo avviato campagne per raccogliere oli esausti, per installare macchine mangiaplastica, per educare i bambini al compostaggio domestico.

Produciamo – aggiunge – ogni sforzo per pulire le spiagge, per spazzare e lavare costantemente piazze, strade, viali.

Essere premiati a Milano – prosegue – sarà un orgoglio per tutti i bacolesi: sono solo 7 i comuni in Campania a cui sarà riconosciuto il Premio Plastic Free 2024 e tra questi c’è la nostra città.

Porteremo nel capoluogo della Lombardia – conclude il primo cittadino – la fierezza di essere del Sud, di essere meridionali, napoletani”.