Venerdì 16 maggio alle ore 10:00, presso il Circolo Nautico di Torre del Greco, si terrà la presentazione ufficiale del nuovo Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, nato su iniziativa dei soci di Assocoral.







Durante l’evento verrà illustrato il percorso che ha portato alla nascita di questo nuovo strumento operativo, gli obiettivi che si propone e i traguardi già raggiunti, a pochi mesi dalla sua costituzione.

I saluti istituzionali saranno affidati a:

• Antonio Marchiello, Assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio della Regione Campania

• Luigi Mennella, Sindaco del Comune di Torre del Greco

• Vincenzo Giannotti, Presidente D.Or. Campania

A seguire, Vincenzo Aucella – Presidente del Consorzio e già Presidente di Assocoral – presenterà ufficialmente il progetto, illustrandone la genesi, il logo e il programma di attività.

L’evento proseguirà con una tavola rotonda dal titolo:

“Indicazioni Geografiche Protette (IGP) per i prodotti artigianali e industriali. Una nuova sfida”,

che vedrà la partecipazione di ospiti di rilievo nazionale e internazionale:

• Matteo Farsura, Global Exhibition Manager – Jewellery & Fashion Division, IEG

• Roberto Luongo, Consigliere del Ministro per l’Internazionalizzazione e la Valorizzazione del Made in Italy – Segretario Generale Comitato Leonardo

• Steven Tranquilli, Direttore di Confcommercio Federpreziosi

La tavola rotonda sarà un’importante occasione per riflettere sulle potenzialità dell’IGP applicata all’artigianato locale di Torre del Greco, sull’iter da seguire e sui benefici che tale riconoscimento potrebbe apportare.

A moderare l’incontro sarà Giovanni Micera, Direttore della rivista di settore Preziosa Magazine.

L’evento è aperto al pubblico