“Un ringraziamento speciale a Gigi D’Alessio che il 17 e 18 giugno festeggerà i 30 anni della sua straordinaria carriera a Napoli, a Piazza Del Plebiscito, insieme a tanti artisti di livello internazionale.

L’evento, nel corso del quale verrà richiamato il grande patrimonio storico, culturale e musicale della Regione Campania, dal Teatro San Carlo a Procida 2022 – Capitale Italiana della Cultura, sarà trasmesso venerdì in diretta su Rai1 e contribuirà a promuovere la raccolta fondi per l’ospedale Santobono Pausilipon Fondazione in aiuto ai bambini e alle famiglie dell’Ucraina, con il numero solidale 45592.

Due serate di spettacoli, cultura e solidarietà”.

Lo ha dichiarato il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca.