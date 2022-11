Ormai i dati sono noti: i giovani negli ultimi anni stanno lasciando il sud del Paese per dirigersi al Nord o, in alcuni casi, all’estero. Sul fenomeno è intervenuto oggi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Di fronte alla tragedia sociale che stiamo vivendo con oltre un milione di giovani che hanno lasciato il Sud – ha dichiarato il governatore campano -, non possiamo avere più mezze misure. Dobbiamo lanciare, insieme al sistema di Comuni, una vertenza per la salvezza del Mezzogiorno con alcuni punti essenziali: un piano per il lavoro nella pubblica amministrazione – spiega – per 300mila giovani, un piano per le imprese con fiscalizzazione degli oneri sociali a tempo indeterminato e un flusso di investimenti del 60-70% che permetta di recuperare il divario infrastrutturale tra Nord e Sud”.