In occasione della Giornata Mondiale della Prematurità 2022, che si celebra oggi 17 novembre, la Società Italiana di Neonatologia (SIN) ribadisce, insieme a Vivere Onlus Coordinamento Nazionale delle Associazioni per la Neonatologia, l’importanza di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle nascite pretermine, chiedendo non di illuminare di viola ma di spegnere monumenti ed edifici.

Il tema di quest’anno della Giornata è “L’abbraccio di un genitore: una terapia potente. Sostenere il contatto pelle a pelle fin dal momento della nascita”, per garantire la sopravvivenza ed una buona qualità di vita ai piccoli prematuri. Il 17 novembre alle ore 17:17 ci sarà, pertanto, una sorta di flash mob degli abbracci, a casa, per strada, ovunque, ci si fermerà per dare e ricevere un abbraccio.

In occasione della giornata mondiale della prematurità il Comune di Napoli, cosi come tante altre strutture ospedaliere e monumenti nazionali, spegnerà il Maschio Angioino.