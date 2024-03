“Per il sostengo umanitario, sociale e sanitario, unito alla costante opera svolta per la salvaguardia della vita in mare”: è questa la motivazione alla base della decisione di tutti gli aderenti all’associazione dei Circoli Nautici della Campania a conferire alla Marina Militare il riconoscimento attribuito ogni anno dall’organismo.

Giunto alla terza edizione, il premio verrà consegnato in occasione della Giornata del mare e della cultura marina, in programma alla base navale della Marina di Napoli il prossimo 11 aprile. Proprio per definire nel dettaglio il programma della giornata, che vivrà anche sulle esposizioni presso gli stand e sulle visite guidate sulle navi che saranno sistemate nella zona del molo di San Vincenzo, nei giorni scorsi al Circolo Savoia si è svolta una specifica assemblea dei soci. Tra i punti all’ordine del giorno, la definizione del programma della manifestazione. Presente anche il consigliere regionale Francesco Picarone, grazie al quale tre anni fa si è di fatto costituita l’associazione dei Circoli Nautici della Campania: “L’impegno che ancora oggi viene profuso da ognuno dei ventidue rappresentanti – ha detto nel suo intervento – dimostra che felice fu l’idea di mettere assieme tutte quelle realtà legate al mare che, fino a pochi anni fa, pur parlando di tematiche comuni, lo facevano in modo non compatto. L’obiettivo è di continuare su questa strada e sono certo che, vista l’omogeneità di vedete, ciò sarà sicuramente fatto”.







A parlare nello specifico della Giornata del mare e della cultura marina è stato il presidente, Gianluigi Ascione: “Siamo contenti perché, dopo i primi anni in cui abbiamo dovuto far capire l’importanza dell’evento, oggi sono le scuole a contattare l’associazione per chiedere di partecipare all’iniziativa dell’11 aprile. Sono certo che la manifestazione si svolgerà in un clima di festa e condivisione, con al centro l’importanza della risorsa mare nel contesto socio-economico della nostra regione”.