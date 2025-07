Torre del Greco – Le Associazioni “Pro Maresca” e “La Libellula” stanno promuovendo una petizione dal titolo “Fermiamo La Movida Violenta”, in seguito all’ ennesimo episodio di violenza che si è verificato in data 06/07/2025, in Corso Vittorio Emanuele, a Torre del Greco. La maxi rissa ha coinvolto numerosi giovanissimi che, come accade sempre più frequentemente, per futili motivi si sono scagliati gli uni contro gli altri con calci e pugni. Teatro di questa brutta pagina di cronaca cittadina una zona molto frequentata e densamente popolata, tant’è che i residenti hanno effettuato delle riprese video, portate poi all’attenzione dalle forze dell’ordine.

Di certo quello delle risse tra gang di adolescenti/giovani non è un fenomeno solo locale, ma un’emergenza sociale che investe molte città e che, purtroppo, a volte sfocia in episodi di particolare efferatezza.







Proprio in queste ultime ore il Sindaco, Luigi Mennella, ha avuto un confronto col Dirigente della Polizia Municipale, Gennaro Russo, allo scopo di rafforzare e rendere più stringenti i controlli, soprattutto nel quartiere Santa Teresa, particolarmente vessato dalla problematica.

I volontari delle succitate Associazioni, da anni attenti alle criticità del territorio e preoccupati delle conseguenze che ne derivano, si sono immediatamente attivati con una raccolta firme, per chiedere maggiore sicurezza e farsi’ che la violenza non diventi un’abitudine nelle nostre strade.

La petizione è stata inviata all’attenzione della Prefettura di Napoli, del Primo Cittadino Luigi Mennella e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Torre del Greco.

Gli attivisti, inoltre, hanno reso noto che seguiranno gazebi informativi per la raccolta firme sul territorio e che la petizione, a breve, sarà disponibile anche online.

Marika Galloro