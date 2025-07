Napoli – Nell’ambito del ricco programma “Estate 2025 a Città della Scienza”, il weekend del 12 e 13 luglio sarà dedicato all’esplorazione della luce e dei gas con due affascinanti science show. Prosegue così l’invito a bambini, famiglie e turisti a trascorrere i mesi più caldi in un ambiente ricco di novità e apprendimento interattivo, perché la scienza non va mai in vacanza.







Per il fine settimana del 12-13 luglio, i visitatori potranno partecipare a speciali eventi tematici: GIOCHI DI LUCE, un viaggio alla scoperta della natura sfuggente e ambigua della luce. Attraverso esperimenti diretti, si cercherà di comprendere come la luce si propaga, quali inganni può creare e quali preziose informazioni e leggi della natura è in grado di svelare; GIOCHI DI GAS: un’immersione nel mondo invisibile dei gas che compongono l’ambiente che ci circonda, come l’atmosfera. Lo show svelerà le proprietà di questi elementi spesso inodori e incolori attraverso esperimenti pensati per “catturarli” e rivelare le loro sorprendenti caratteristiche.

Oltre agli eventi speciali del weekend, il programma estivo di Città della Scienza continua ad offrire un’ampia gamma di attività “formato famiglia”. I visitatori potranno esplorare il museo interattivo del corpo umano: Corporea con visite guidate, scoprire il mondo da vicino nella rinnovata mostra Insetti & Co. e intraprendere un affascinante viaggio tra le stelle con gli spettacoli immersivi del Planetario.

Intanto continuano fino al 1º agosto (per poi riprendere dal 1º al 5 settembre 2025) i Campi Estivi: divertimento, apprendimento e scoperte per bambini e ragazzi dai 5 agli 11 anni.

Il Museo è aperto tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 10 alle 16 e d’estate resterà chiuso solo dall’11 al 18 agosto.