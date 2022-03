Il Comune di Torre del Greco, da sempre disponibile all’accoglienza e al rispetto delle persone e delle famiglie in fuga da emergenze umanitarie e da conflitti in varie zone del mondo, intende sostenere i bisogni della popolazione ucraina, in conseguenza del conflitto in corso e della situazione di grave emergenza umanitaria, che colpisce in particolare le famiglie, i bambini e le fasce fragili della popolazione.

A tal fine, il Sindaco Giovanni Palomba e l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Esposito, hanno ritenuto doveroso avviare una ricognizione su tutto il territorio comunale, delle disponibilità di singoli, famiglie, enti privati, associazioni, parrocchie, ecc…ad offrire, gratuitamente, i seguenti servizi:

– Mediazione culturale;

– Alloggi in abitazione private;

– Alloggi in strutture alberghiere (hotel, alberghi);

– Alloggi in strutture extra-alberghiere (casa vacanze, alloggi turistici, B&B, affittacamere,

ostelli);

– Alloggi in conventi;

– Alloggi in comunità;

– Supporto psicologico.

L’accoglienza alloggiativa, a carattere temporaneo, riguarda prevalentemente l’accoglienza di nuclei famigliari provenienti dall’Ucraina, composti in gran parte da donne (mamme, nonne e zie) con figli al seguito di varie età, in fuga dalle zone di conflitto.

A tale scopo è possibile scaricare, dal sito istituzionale del Comune di Torre del Greco, nella sezione URP informa, il modulo da compilare per poter manifestare la propria disponibilità e dettagliare le caratteristiche degli aiuti.

Il Comune provvederà a raccogliere le disponibilità e successivamente, chi ha manifestato la propria disponibilità potrà essere contattato dagli enti e dalle autorità preposte, per l’attivazione dell’accoglienza e dei servizi da rendere per la presa in carico dei profughi.

Chi può rispondere

Potranno rispondere al presente avviso persone singole, nuclei familiari, enti privati, associazioni, parrocchie, ecc… residenti e con sede sul territorio del Comune di Torre del Greco. Anche le strutture e/o le abitazioni indicate dovranno essere ubicate sul territorio del Comune di Torre del Greco.

Quali sono le caratteristiche dell’accoglienza/servizi

Si precisa che, al momento, la disponibilità all’accoglienza/servizi è da intendersi per un periodo medio-lungo e che il preavviso per attivare l’accoglienza/servizi di cui sopra potrebbe essere minimo, con modalità che saranno precisate successivamente, anche a seguito delle indicazioni che saranno definite a livello nazionale e regionale.

Come dare la propria disponibilità

Il modulo, reperibile sul sito istituzionale del Comune di Torre del Greco, nella sezione URP informa, dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato, insieme a copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo mail ufficio.assistenza@comune.torredelgreco.na.it La compilazione ed invio del modulo non comporta l’instaurarsi di obblighi da parte del Comune di Torre del Greco nei confronti di chi esprime la propria disponibilità.

Le disponibilità saranno successivamente condivise con il sistema delle Autonomie Locali ed eventualmente potranno dar luogo ad una proposta di accoglienza o erogazione di servizi come sopra richiamati.