Da quanto emerge dai dati raccolti dalla Fondazione Agnelli nella rilevazione annuale “Eduscopio 2024”, riguardante l’area Napoli e provincia, gli studenti dei licei scientifici battono quelli del classico. Si è giunti a questo dato attraverso il monitoraggio dei risultati universitari degli ex allievi diplomatisi tra il 2019 e il 2021 e delle loro carriere lavorative.

Lo studio ha tenuto conto di alcuni indicatori: fondamentale è l’FGA che mette insieme la media dei voti e i crediti ottenuti durante il percorso universitario, esplicitando dunque il valore della carriera accademica di ogni studente.







Licei scientifici

Tra i licei guida la classifica lo scientifico del Convitto Vittorio Emanuele II (FGA 85,2). Dell’istituto di piazza Dante a Napoli ben il 96% continua senza alcun problema l’esperienza negli atenei. Oltre il 60% dei diplomati del Convitto sceglie percorsi di ingegneria, economia, scienze e medicina, restando a Napoli nel 70% dei casi tra Federico II e Parthenope, mentre un 10% si sposta nelle importanti università private italiane: Bocconi e Luiss.

Al secondo posto con un FGA di 82,97 si piazza il liceo scientifico Mercalli di Napoli il 95% degli studenti continua gli studi iscrivendosi all’Universitari. Al terzo posto l’Alfred Nobel di Torre del Greco (FGA 82,7) dove gli studenti si iscrivono quasi esclusivamente alle università partenopee.

Licei Classici

Il Convitto guida anche la classifica dei licei classici (FGA 82), nella lotta tra i blasonati e storici Umberto I e Sannazaro, da decenni in competizione in città, la spunta invece il Pitagora di Pozzuoli (FGA 81,7), dove gli studenti si diplomano in media con un voto di 90,3. A chiudere il podio dei classici c’è il Sannazaro con un indice del 78,49.

Gli altri indirizzi

Tra i tecnici economici guida la classifica il Giancarlo Siani di Casalnuovo (52,23), davanti al Nitti di Napoli e al Tilgher di Ercolano. Mentre tra i licei linguistici primeggiano tre scuole della provincia: il Nobel di Torre del Greco (FGA 72); il Pascal di Pompei e l’Urbani di San Giorgio a Cremano.

Tra i licei artistici è il Suor Orsola Benincasa di Napoli a primeggiare, seguito dal Sereni di Cardito e Colombo di Marigliano.

Quest’anno l’Eduscopio ha monitorato anche i licei scientifici-sportivi tra i quali primeggia ancora una volta il Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli.

Professionali

Per gli istituti di industria e artigiano guida la classifica il Cristoforo Colombo di Torre del Greco, il 36% dei diplomanti di questo istituto negli ultimi due anni ha lavorato più di 6 mesi, seguito dal Carlo Levi di Portici e dal Saviano-Marigliano di Marigliano. A chiudere invece la classifica c’è il Don Geremia Piscopo di Arzano.