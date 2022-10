Con decreto dirigenziale n. 485 del 29/09/2022 pubblicato sul BURC n. 82 del 3/10/2022, la Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ha approvato l’avviso pubblico per manifestazione di interesse per la raccolta delle richiesta di erogazione di contributi in favore dei maestri di sci colpiti dalla crisi da covid.19 per la mancata apertura al pubblico dei comprensori sciistici nella stagione invernale 2020.2021.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nell’avviso entro e non oltre 15 giorni a far data dalla pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.