Entra oggi in vigore le nuove disposizioni dettate dalla pandemia da Covid 19.

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, infatti, il decreto contenente le modalità di vita che pian piano porteranno gli italiani alla vita vissuta prima del coronavirus e della pandemia mondiale.

Resta confermata la scadenza del periodo emergenziale alla settimana prossima, quindi al 31 marzo.

Dal 1° aprile non vi sarà più l’obbligo di Super Green Pass (ovvero quello rafforzato) per i mezzi di trasporto (traghetti e navi, treni ed autobus), servizi di ristorazione al banco o al tavolo, concorsi pubblici, corsi di formazione, colloqui in carcere, partecipazione agli spettacoli o competizioni sportive all’aperto. Per tutte queste attività basterà esibire – ma ancora per poco – il Green Pass base.

Dalla stessa data del primo aprile, sarà possibile accedere liberamente – e quindi senza alcuna certificazione – ai negozi, parrucchieri, banche, uffici postali ed uffici pubblici. Nessun Green Pass non sarà più richiesto neanche nel servizio bar e ristorazione all’aperto e all’interno degli hotel o strutture alberghiere di vario genere.

Gli unici posti in cui sarà ancora necessario (ma ancora per poco) esibire il Green Pass rafforzato saranno piscine, palestre e centri benessere al chiuso come anche feste ed eventi al chiuso; sale ricreative e musicali al chiuso. E ciò fino al 30 aprile.

La svolta definitiva, stando al decreto Draghi, avverrà il 1° maggio: da questa data infatti non sarà più necessario il Green Pass (sia base che rafforzato) e l’ingresso sarà libero anche nei luoghi al chiuso.

Sempre il primo maggio verrà meno anche l’obbligo della mascherina.

Per quanto riguarda le quarantene, il decreto stabilisce che a doverla fare saranno soltanto i soggetti contagiati e non anche i contatti stretti del contagiato che dovrà effettuare una sorte di autosorveglianza.