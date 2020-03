Usa – Estratto del libro Profezie di Sylvia Browne con Lindsay Harrison

(…) Entro il 2020 diventerà di prassi indossare in pubblico mascherine chirurgiche e guanti di gomma, a seguito di un’epidemia di una grave malattia simile alla polmonite che attaccherà sia i polmoni sia i canali bronchiali e che sarà refrattaria a ogni tipo di cura. Tale patologia sarà particolarmente sconcertante perché, dopo aver provocato un inverno di panico assoluto, sembrerà scomparire completamente per altri 10 anni, rendendo ancora più difficile scoprire la sua causa e la sua cura (…)

Sylvia Browne

La Browne è nata a Kansas City, nel Missouri ed è morta nel 2013 all’età di 77 anni in circostanze non chiare. La scrittrice è stata una figura celebre negli Stati Uniti ed nota anche come sensitiva. La Browne è stata un’attrice di varie opere che sono state oggetto di controversie e dibattiti.

Sylvia Browne ha detto di aver avuto esperienze paranormali fin da quando era bambina e su questi temi ha basato i suoi libri e ha più volte sottolineato l’importanza della figura della nonna Ada, anch’ella medium.

Ha iniziato a operare pubblicamente fin dai primi anni Settanta, più prcisamente dal 1974, e poi con il tempo ha fatto le sue apparizioni anche in televisione e in radio.

Inoltre avrebbe partecipato a oltre 100 casi investigativi, secondo alcuni, dando le sue informazioni che poi in realtà sarebbero state non utili ai fini delle indagini.