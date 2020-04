Napoli – “I primi risultati dei test preclinici dei cinque candidati vaccini della Takis che inducono una forte produzione di anticorpi contro il COVID-19 sono positivi e incoraggianti e li sperimenteremo, appena pronti, anche a Napoli.

Un grande grazie ad Attilio Bianchi, direttore generale dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS “Fondazione G. Pascale”, per aver creduto in me e in tutto quello che stiamo facendo”. Così via social il dottor Paolo Antonio Ascierto.

Ascierto si riferisce alla notizia pubblicata dall’Ansa secondo la quale i test preclinici condotti sui cinque candidati vaccini italiani sarebbero positivi e incoraggianti.

L’amministratore delegato dell’azienda, Luigi Aurisicchio, ha affermato: “Dopo il primo esperimento e con una singola somministrazione abbiamo riscontrato un forte titolo anticorpale. I primi risultati nei modelli preclinici dimostrano la forte immonogenicità dei cinque candidati vaccini”. Di questi cinque i più promettenti sono due.