Amaro Ramazzotti si riconverte. In questo momento così difficile, a cause del Coronavirus, per il nostro paese, la rinomata distilleria del Gruppo Pernod Ricard a Canelli, in provincia di Asti, ha convertito la produzione dello storico Amaro in disinfettanti per le mani.

Il prodotto realizzato è stato poi donato alle associazioni di volontariato locali: Croce Rossa, Protezione civile, Vigili del fuoco, oltre che al Comune di Canelli e a impiegati e fornitori di Pernod Ricard Italia.

Lo rende noto su Facebook la stessa azienda: “Ci siamo chiesti come dare una mano – si legge – ed ecco la nostra risposta”.

“Le bottiglie saranno distribuite alla Croce Rossa Italiana, alla Protezione civile, ai Vigili del fuoco e alla municipale di Canelli – precisa il post – con la speranza di tornare presto a dire #BellaLaVita”.

Un gesto di solidarietà e vicinanza che anche altre aziende del settore, come la Bacardi che, al posto del rum, sta producendo disinfettante, anche nello stabilimento piemontese di Pessione.

La società ha già annunciato che lo stesso accadrà a breve anche negli stabilimenti di Absolut Vodka in Svezia, e in quelli di whisky americani negli Stati Uniti.

In giro per il mondo si stanno moltiplicando i casi di riconversione, per esempio anche il birrificio BrewDog produrrà il “BrewGel Punk sanitiser”, gel igienizzante per le mani brandizzato.