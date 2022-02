Contributo economico per rimborso spese trasporto a favore di cittadini disabili per cure e/o terapie riabilitative nel territorio provinciale di Napoli.

L’Amministrazione Comunale di Portici mette a disposizione dei cittadini di ogni età residenti nel Comune di Portici e in possesso di certificazione di disabilità con connotazione di gravità o in condizione di patologia transitoria, un contributo economico per le spese di viaggio per le cure/terapie riabilitative nel territorio provinciale di Napoli.

La domanda per il contributo può essere inoltrata in qualsiasi mese dell’anno all’Ufficio Segretariato Sociale, su un apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del Comune di Portici oppure recandosi allo sportello del Segretariato Sociale in via Campitelli 1, sede comunale.

Le informazioni e la documentazione necessaria richiesta per inoltrare domanda sono disponibili sul sito del Comune,