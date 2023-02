Novità nel mondo dei concorsi pubblici. La selezione per andare a lavorare nell’ufficio del processo, ipotizzata per il 2024, con tutta probabilità verrà avviata già in questo 2023.

Molte le ipotesi che fanno pensare ad un anticipo del concorso: in primis, le dichiarazioni del sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari che ha sottolineato la questione della regolarizzazione della figura dell’addetto all’Ufficio del processo alla Camera dei deputati, e ha chiesto in Parlamento che gli addetti all’Ufficio del processo vengano assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, diversamente da quanto accadde nel 2021, proprio per evitare che i vincitori di posizioni a tempo determinato preferiscano poi altre posizioni lavorative più stabili.

Quello in arrivo è un concorso riservato a laureati in giurisprudenza ai quale verrà offerta assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Gli oltre ottomila assunti andranno quindi a comporre il nuovo organismo dell’Ufficio del processo, una struttura organizzativa creata per velocizzare e snellire la giustizia italiana.