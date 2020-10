Castellammare di Stabia – Castellammare di Stabia diventa città cardioprotetta.

“Sono stati installati oggi i primi due defibrillatori in villa comunale, rispettivamente nei pressi dell’Hotel Miramare e della Cassa Armonica, dei 10 che abbiamo deciso di mettere a disposizione della nostra città- fa sapere il sindaco Gaetano Cimmino- “.

“Ne saranno installati altri 5 nelle sedi comunali (Palazzo Farnese, Palazzo Ancelle, Palazzo Sant’Anna, ex Pretura, Anagrafe) e un defibrillatore sarà posizionato anche nello stadio Romeo Menti. Gli ultimi due saranno dati in dotazione alla polizia municipale e alla protezione civile”.

“Ed è previsto anche un corso di formazione per i dipendenti per il blsd, il primo soccorso con defibrillatore automatico e le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco”.

“Un intervento importante per diffondere nella popolazione la cultura del primo soccorso in situazioni di emergenza e per dimostrare che abbiamo a cuore le sorti dei nostri cittadini”, conclude Cimmino.