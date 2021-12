Il 18 dicembre usa la tua Mastercard contactless su tutta la rete Unico abilitata, a Napoli e in Campania, le corse sono in omaggio.

Grazie all’innovativo sistema di pagamento tap&go puoi viaggiare sui trasporti pubblici locali utilizzando la tua carta di pagamento contactless, senza più la necessità di avere con te il biglietto cartaceo. E il 18 dicembre, grazie a Mastercard, su tutta la rete Unico abilitata, a Napoli e in Campania, le corse sono in omaggio per i possessori di carte MasterCard e Maestro.

Il biglietto sarà gratis per i passeggeri e rimborsato alle aziende di trasporto da Mastercard!

Tap&go è disponibile sulle linee metropolitane EAV nelle stazioni della linea Napoli – Sorrento ed Aversa –Piscinola e sulle linee ANM Metro Linea 1 e Funicolare Centrale e di Chiaia. Il servizio sarà esteso, poi, anche a tutte le linee ferroviarie EAV e agli autobus delle aziende consorziate.

Per tutte le info, visita il sito.

Biglietto contactless per i trasporti pubblici

Lanciato nel territorio campano lo scorso novembre grazie alla collaborazione tra Mastercard, Consorzio UnicoCampania e le Aziende di Trasporto Pubblico Locale, il sistema funziona con qualsiasi tipo di carta, anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC come smartphone e smartwatch e senza commissioni aggiuntive per i consumatori.

Niente più monete, edicole o biglietterie automatiche, il biglietto è così sempre a portata di mano, già in tasca o integrato in un dispositivo come lo smartphone o lo smartwatch.