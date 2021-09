Tanti auguri a Sophia Loren che, oggi 20 settembre, compie 87 anni. E’ nata a Pozzuoli nel ’34, ma da anni risiede a Ginevra in Svizzera: per il figlio Edoardo Ponti è tornata nel 2020 sugli schermi con La vita davanti a sé e per la sua intensa interpretazione ha vinto il David di Donatello come Migliore Attrice ritirato su Rai1 in diretta l’11 maggio 2021 provando una grandissima emozione.

L’American Film Institute l’ha inserita al ventunesimo posto tra le maggiori interpreti femminili di tutti i tempi.

Innumerevoli i riconoscimenti della sua lunga carriera cominciata agli inizi degli anni ’50 prima con il nome di Sofia Lazzaro e poi Loren da L’oro di Napoli di De Sica nel ’54 a Peccato che sia una canaglia, di Alessandro Blasetti dove incontra per la prima volta Marcello Mastroianni a Pane, amore e… di Dino Risi. Ha vinto due Oscar (nel ’62 migliore attrice per La Ciociara di De Sica, prima attrice di lingua non inglese a vincerlo e nel ’91 alla carriera) , cinque Golden Globe, un Leone d’oro (alla carriera nel 1998), un Grammy, una Coppa Volpi a Venezia, un Prix al Festival di Cannes, un Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino, un premio BAFTA, undici premi David di Donatello e quattro premi Nastri d’argento.

Tra i film che hanno fatto la storia del cinema italiano: Una giornata particolare, Ieri, oggi, domani e Matrimonio all’italiana. Durante la sua carriera è stata diretta dai registi più famosi come Sidney Lumet, Charlie Chaplin, Martin Ritt, George Cukor, Dino Risi, Mario Monicelli, Ettore Scola e Vittorio De Sica e ha recitato accanto a Marcello Mastroianni, Marlon Brando, Cary Grant, John Wayne, Clark Gable e altri ancora.

Sofia Villani Scicolone, Sophia Loren, è più che una star: è una leggenda, il simbolo del cinema in Italia nel mondo.