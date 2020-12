Poco prima delle 13 di oggi moltissimi docenti , mentre erano impegnati nelle loro quotidiane lezioni in DaD ( Didattica a Distanza), hanno dovuto improvvisamente interrompere il loro lavoro a causa di uno strano ed improvviso “crash” di tutte le piattaforme Google, utilizzate dalla maggior parte delle scuole che stanno effettuando la didattica on line. Come se non bastasse, in molti hanno visto comparire sugli schermi un messaggio del tipo : “Il vostro amico hacker ha pensato di anticipare le vacanze”. L’interruzione si è protratta per una mezzoretta, tra lo stupore e l’incredulità di studenti e docenti. Ma cosa è realmente accaduto? Secondo fonti attendibili sembrerebbe che sia in atto un attacco hacker al Governo Usa, che avrebbe mandato Google in crash, ( e tutte le piattaforme ad esso connesse, inclusa Google Meet utilizzata in didattica, e molte altri sistemi). Diverse sarebbero le agenzie federali prese di mira da pirati informatici legati a un Paese straniero, sulla cui identità di sta indagando. Secondo il NYT l’attacco sarebbe iniziato diverso tempo fa e tra i responsabili ci sarebbe un gruppo di hacker, specializzato in attività di spionaggio, chiamato Cozy Bear, addirittura gli stessi che nei mesi scorsi avrebbero provato a rubare informazioni sullo sviluppo del vaccino contro il coronavirus . Questo cyberattaco viene definito il più grave e sofisticato ai danni degli Stati Uniti negli ultimi cinque anni, riuscendo addirittura a violare i sistemi di posta elettronica presso i dipartimenti del Tesoro e del Commercio, secondo quanto riportato dal giornalista David Sanger, del New York Times.

Non si può è escludere, pertanto, che qualcuno sia riuscito a “bucare” le piattaforme per la Dad approfittando proprio del crash momentaneo di Google, facendo pervenire messaggi spiritosi alcuni e un po’ più volgari altri.

M.G.