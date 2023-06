È già tempo di vacanza ma per le prenotazioni bisogna stare attenti soprattutto a quelle on line “con annunci che possono essere molto allettanti, con prezzi lontani da quelli di mercato”.

A dirlo è la dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale e delle Comunicazioni Campania, Basilicata e Molise di Napoli, Maria Rosaria Romano.







Lo scorso anno nella sola Campania sono state decine le denunce presentate alle forze dell’ordine di persone che fidandosi di annunci comparsi sulla rete si sono presentati nei luoghi di villeggiatura e non hanno trovato la casa prenotata, con il relativo versamento della caparra.

Per evitare brutte soprese basta seguire poche regole, ma che sono indispensabili. La prima è quella di esaminare i dati dell’annuncio, con tutte le informazioni di contatto. Le foto delle case vanno ricercate sui comuni motori di ricerca per scoprire se sono false. Infine è consigliabile stare molto attenti anche alle forme di pagamento.