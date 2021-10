San Giorgio a Cremano – Dal 2015, il Miur ha istituito in Italia i CPIA, Centri provinciali per l’istruzione degli adulti, rivolti ai cittadini dai 16 anni in su.

Si tratta di una istituzione scolastica statale ma autonoma, le cui attività didattiche si svolgono nelle ore pomeridiane o serali;

I Centri prevedono un’offerta formativa, suddivisa in due percorsi indipendenti:

– il primo consente di conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado e di frequentare il biennio della scuola secondaria di secondo grado.

Le attività didattiche si svolgono presso i locali dell’I.C IV Stanziale, grazie alla disponibilità e alla collaborazione della dirigente scolastica Patrizia Ferrione che ha messo a disposizione le aule.

– Il secondo percorso prevede invece, per chi vuole, il completamento del triennio della scuola superiore, fino al conseguimento del diploma.

In questo caso le attività si svolgono presso l’ITI Medi , dove la dirigente scolastica Annunziata Muto, ha stipulato un accordo di rete con i CPIA di Napoli e Provincia. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 ottobre 2021, con una eventuale proroga. Per avere ulteriori informazioni è possibile scrivere una mail a namm0cs00d@istruzione.it.