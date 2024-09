Nei giorni scorsi, per dare seguito a quella che è la continua attività di salvaguardia del territorio, soprattutto dagli incendi boschivi e dai rischi ad essi connessi, i membri dell’associazione Primaurora hanno eseguito una visita tecnica in campo.

Alla presenza del Comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale del Vesuvio, Colonnello A. Marciano e dell’Assessore L. Vitiello del Comune di Torre del Greco, delegata del Sindaco per seguire tali attività vi è stato un incontro produttivo e concreto.

Nell’occasione sono stati approfonditi alcuni aspetti fondamentali legati soprattutto alla prevenzione AIB e gettate le basi per quello che sarà un tavolo istituzionale che andrà a crearsi, sinergico e collaborativo, con lo scopo ben preciso di mettere in campo azioni pragmatiche volte alla difesa del territorio del Parco Nazionale del Vesuvio, non solo dagli incendi boschivi stessi e dal dissesto idrogeologico ma anche dallo sversamento illecito di rifiuti.







Anche il Presidente dell’Ente Parco, Avvocato R. De Luca, ha dato la sua piena disponibilità collaborativa.

“Non resta ora – affermano i volontari di Primaurora sulla loro pagina Facebook – che darci ancora più da fare.

In settimana protocolleremo un documento che racchiuda la sintesi delle diverse proposte fatte fino ad oggi, anche dopo il sopralluogo e di quelle che matureremo.

La gestione e la prevenzione, insieme alla pragmaticità, saranno c- concludono – i capisaldi delle azioni che si andranno ad intraprendere”.