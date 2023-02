E’ emergenza sicurezza nei comuni di Portici ed Ercolano: a lanciare l’allarme è il deputato del M5S, Alessandro Caramiello a seguito di alcuni episodi che si sono verificati nelle due cittadine alle falde del Vesuvio.

Chiede, quindi, attenzione a questa emergenza il grillino Caramiello che ha predisposto un’interrogazione a risposta scritta direttamente al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

In questa interrogazione, il parlamentare punta anche sulla necessità di incrementare il presidio delle forze dell’ordine locali al fine di scongiurare il verificarsi di altri incresciosi e violenti episodi a danno anche della comunità in termini di sicurezza nonché dell’immagine cittadina.

Tra gli episodi che hanno suscitato l’attenzione del M5S c’è quello dell’ottobre scorso quando 30 colpi di pistola furono esplosi contro un cancello e un’auto a Portici, quello del novembre 2022 che ha visto l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’azienda a Ercolano, quello di una bomba carta fatta esplodere avanti ad un bar porticese e, per ultimo, l’esplosione di una donna colpita al gluteo in pieno giorno e in pieno centro cittadino.

Ma l’attuale interrogazione al ministro non è la prima mossa targata M5S: già alcuni mesi fa Caramiello aveva incontrato il questore di Napoli per discutere dell’aspetto sicurezza nelle cittadine di Portici ed Ercolano e sull’urgenza di aumentare controlli sui territori.

Con l’interrogazione, il deputato oggi chiede al Ministro se sia a conoscenza di quanto stia emergendo nella provincia napoletana e de condivide l’opportunità di incrementare le forze dell’ordine nell’area costiera che interessa Portici ed Ercolano.