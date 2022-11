Sono ripresi questa mattina gli interventi di sostituzione e ripiantumazione di alberature sul territorio cittadino, finanziati dalla Città Metropolitana di Napoli per un importo di € 5.536.606.

Le attività di messa a dimora interesseranno le aree di via Luca Giordano, via Scarlatti e Via Tino da Camaino ed hanno avuto inizio proprio dall’area pedonale di via Luca Giordano dove, nei giorni scorsi, erano state estirpate le vecchie ceppaie e riempite le fossette con nuovo terreno vegetale.

Gli interventi prevedono la sostituzione specie su specie, quindi saranno messi a dimora platani su via Luca Giordano e via Scarlatti e ligustri su via Tino da Camaino.

“La città è stata suddivisa in cinque lotti – ha spiegato l’assessore al Verde Vincenzo Santagada – e il lotto 4 che abbiamo ripreso stamattina rientra in zona Vomero. In via Luca Giordano oggi piantumiamo 18 nuovi platani e poi proseguiremo su Via Scarlatti e Via Tino da Camaino ma, parallelamente, dalla prossima settimana cominceranno le attività in tutti gli altri lotti cittadini con la preparazione delle fossette dopo la rimozione delle ceppaie esistenti. Il progetto sarà completato entro il 2023, rispettando ovviamente i vincoli di stagionalità per la messa a dimora delle nuove specie e questa è quella giusta”.