“Stanno arrivando anche in Campania centinaia di bambini ucraini, molti di loro purtroppo orfani.

Noi abbiamo migliaia di famiglie che da anni si battono per poter adottare un bambino o una bambina.

Vorremmo lavorare come Regione Campania per favorire le adozioni di bambini orfani da parte delle nostre famiglie.

Il percorso di adozione è di una complessità inimmaginabile, ci vogliono anni e anni.

Stiamo lavorando in queste ore per avanzare una proposta legislativa al Parlamento nazionale per rendere più rapida la procedura, lasciando ovviamente tutti i passaggi e i controlli fondamentali nell’affidamento a tutela e a garanzia del minore, ma tutto il resto di carico burocratico va eliminato.

Più passa il tempo, più bambini lasciati senza famiglie, orfani di guerre, sono esposti a conseguenze drammatiche.

Possiamo aiutarli, anche in collaborazione con il Consolato ucraino, a trovare una nuova casa”.

Lo dichiara il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca facendo il punto della situazione sulla guerra tra Russia ed Ucraina.