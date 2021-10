Portici – Presso l’I. C. “Carlo Santagata – Caportano ” è presente una sede del “CPIA NA provincia 2”, uno dei 7 centri provinciali per l’istruzione degli adulti presenti in Campania. I centri sono istituzioni scolastiche statali autonome, le cui attività formative si svolgono in orario pomeridiano/serale e sono rivolte ai cittadini dai 16 anni in su.

Presso il CPIA è possibile conseguire il Diploma di scuola secondaria di I grado, frequentare il Biennio della scuola secondaria di II grado per assolvere all’obbligo di istruzione o frequentare un corso di Alfabetizzazione per stranieri, finalizzato al rilascio di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del QCER.

Ma il CPIA offre tante altre opportunità formative: corsi di informatica per il conseguimento della ECDL, corsi di lingua Inglese, laboratori di Arte, Musica etnica, robotica e tanto altro.

I referenti sono l’Ing. Giuseppe Donnarumma e il Prof. Paolo Scognamiglio

Per informazioni il Centro è a Portici in Via Caportano 14,

Telefono: 081 276091 oppure 3496529348

Email: namm0cs00d