“Bisogna accelerare la campagna vaccinale tra la popolazione scolastica, altrimenti gli istituti non potranno garantire la didattica.

Per fare questo, di concerto con tutti i dirigenti scolastici, abbiamo chiesto all’Asl di poter organizzare open day in ogni singolo istituto scolastico di Ercolano, al fine di implementare in modo sostanziale la percentuale di vaccinati covid tra la popolazione scolastica.

Dobbiamo andare nelle scuole a vaccinare gli studenti e questo vale soprattutto nelle zone disagiate, perché dobbiamo far capire che la sanità c’è ed è accanto a tutti”: lo scrive sul suo profilo Facebook Ciro Buonajuto, sindaco di Etcolano.

“Al momento – prosegue – sul territorio cittadino, in linea con quanto si registra in tutta la regione, il virus corre veloce tanto che in due giorni abbiamo registrato 650 nuovi positivi su 2.956 tamponi effettuati.

Mi preoccupa anche che a fronte di un 80% della popolazione che al momento si è vaccinata e di un 38% di terze dosi, dato in costante crescita, registriamo solo un 67% di seconde dosi. Una discrepanza nei numeri tra prima e seconda dose che mi induce a pensare che una parte degli ercolanesi che si sono vaccinati oggi tardano a presentarsi per il richiamo e questo lì espone maggiormente al virus.

Inoltre vorrei ricordare: chi non comunica il risultato del tampone fai-da-te (che si possono acquistare anche on line) commette un reato. Se si risulta positivi bisogna restare in casa e avvertire il proprio medico di base.

Per questo motivo crediamo che l’organizzazione di open day vaccinali in ogni singolo istituto scolastico e dedicato ai singoli studenti e alle loro famiglie – conclude – possa rappresentare una risposta immediata”.