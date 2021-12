Roma – Ufficializzati i calendari di Calcio amputati, Calcio a 7 e Rugby in carrozzina per il 2022

Con approvazione e delibera del Consiglio Federale, sono stati ufficializzati i calendari del Calcio amputati, del Calcio a 7 e del Rugby in carrozzina.

Le tre discipline federali inizieranno l’attività nei primi due mesi dell’anno 2022 con i raduni delle rispettive Nazionali, per poi lasciare spazio alle attività di club impegnati nei vari Campionati nazionali per l’assegnazione degli scudetti.

L’appuntamento più importante per il Calcio amputati sarà il Mondiale previsto a Istanbul, in Turchia dall’1 al 9 ottobre, mentre la Nazionale di Calcio a 7 sarà protagonista dei Campionati Mondiali IFCPF dedicati alle squadre con ranking inferiore al 9° posto, in programma a Olbia dal 24 settembre al 4 ottobre.

Gli Azzurri del Rugby in carrozzina punteranno invece all’Europeo di Fascia C con luogo e date da definirsi in ottobre.

Calendario Calcio amputati

https://fispes.it/kp/uploads/doc00500820211222161454.pdf

Calendario Calcio a 7

https://fispes.it/kp/uploads/calendario-2022_001.pdf

Calendario Rugby in carrozzina

https://fispes.it/kp/uploads/calendario-2022.pdf