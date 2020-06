Torre del Greco – La Asd Turris Calcio, in procinto di essere trasformata in società di capitali per affrontare il campionato professionistico di serie C, è lieta di comunicare di aver affidato al dottor Nicola di Bartolomeo (nella foto) l’incarico di nuovo responsabile amministrativo dell’area marketing.

“Un ulteriore tassello che aggiungiamo al mosaico Turris nell’ottica di ampliare l’organigramma societario ed essere al passo con l’impegno che richiede l’approccio al calcio professionistico”: così commenta la scelta il presidente corallino Antonio Colantonio.

Noto dottore commercialista e consulente aziendale, originario di Portici, dal suo canto Nicola di Bartolomeo mostra grande entusiasmo nell’accettare l’incarico: “Sono carico ed emozionato, non lo nascondo. Mi auguro di portare un contributo importante alla causa Turris accompagnando, al contempo, aziende ed operatori del mondo imprenditoriale nel percorso di piena risalita beneficiando anche della visibilità e dell’opportunità di crescita che potrà offrire, nel calcio professionistico, la partnership con una società seria e seguita come la Turris”.

Ufficio stampa Turris Calcio