Modena – Scuola itinerante FISPES in raduno a Formigine. WAMGROUP a sostegno del progetto dedicato ai bambini

Sabato 19 e domenica 20 marzo i bambini della Scuola itinerante FISPES inizieranno l’attività del 2022 con il primo raduno a Formigine, in provincia di Modena, organizzato dal Delegato Regionale Paolo Zarzana con il supporto di Italgraniti Group.

Il Campo Arena accoglierà 24 tra ragazzi e ragazze under 16 con disabilità di tutta Italia, che, accompagnati da un genitore, faranno avviamento allo sport paralimpico e attività ludico-motorie con i tecnici Renzo Vergnani, Nadia Checchini, Paolo Zarzana, Andrea Augimeri e Luca Monescalchi.

Per l’occasione FISPES presenta WAMGROUP, leader mondiale nello sviluppo e produzione di apparecchiature e componenti per impianti di movimentazione di Ponte Motta di Cavezzo (MO), quale nuovo partner ufficiale a sostegno delle attività organizzate dalla Scuola itinerante durante l’anno.

“WAMGROUP promuove la pratica sportiva come mezzo per favorire il benessere fisico, il divertimento, l’aggregazione tra le persone e si sposa perfettamente con gli obiettivi e i valori della federazione – ha affermato il Direttore Generale WAMGROUP, Marcello Marchesini – “Questa collaborazione consolida ulteriormente l’impegno profuso da WAMGROUP a livello locale verso le attività che permettono a tutti di esprimere le proprie passioni e abilità”.