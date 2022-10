Presentata a Palazzo San Giacomo la squadra dell’Amatori Napoli Rugby, che da tre anni disputa il campionato di serie A

Gli atleti verdeblù, allenati dal tecnico Nicolas De Gregori, debuttano domenica 16 ottobre alle 15.30 nella partita casalinga contro i Cavalieri Union Prato Sesto. L’incontro si svolge al Villaggio del Rugby, negli spazi dell’ex base Nato di Bagnoli.

«Napoli ha una grande tradizione rugbistica – ha detto il sindaco Gaetano Manfredi – e ci fa veramente piacere che questa squadra possa avere un ruolo da protagonista in serie A»

«Sapere la nostra squadra in serie A è per noi un grande motivo d’orgoglio – è il commento dell’assessora Emanuela Ferrante – ed io sarò vicina anche a loro».