Padova – Rugby in carrozzina: Padova resta al comando del Campionato

A Padova, per la seconda tappa del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina, la squadra di casa continua a dominare il campo, uscendo nuovamente imbattuta dalla due giorni di partite. Il club patavino batte prima la Polisportiva Milanese, la rivale più insidiosa, per 59-28 e poi si ripete contro l’Ares/Romanes Wheelchair Rugby con il risultato di 67-17.

Il Padova Rugby rimane così solo al comando del Campionato a 4 punti, inseguito dalla formazione lombarda che, anche in quest’occasione, ha dato segni importanti di crescita. La selezione delle squadre romane, che a questa rassegna nazionale si presentano unite, subisce due nette sconfitte al debutto, prima da parte dell’H81 4Cats Vicenza per 60-28 e poi dal Padova, pagando lo scotto di un amalgama non ancora trovato e della mancanza di partite giocate finora.

La compagine vicentina si è distinta nonostante l’assenza di alcuni giocatori del quartetto base, schierando una formazione molto giovane che le ha permesso di fare un passo in avanti verso le finali dell’autunno prossimo.

Il Campionato riprenderà ad ottobre dopo la pausa estiva.

Foto Massimo Bertolini/FISPES

https://www.dropbox.com/sh/qgwk1u0rmu1wtvc/AADj820-qdotpdefDQe_2rnTa?dl=0

Risultati partite

Padova Rugby vs Polisportiva Milanese 59-28

H81 4Cats Vicenza vs Ares/Romanes Wheelchair Rugby 60-28

Ares/Romanes Wheelchair Rugby vs Padova Rugby 67-17

Classifica provvisoria

Padova Rugby 4 punti

Polisportiva Milanese 2 punti

H81 4Cats Vicenza 1 punti

Mastini Cangrandi Verona 0 punti

Ares-Romanes Wheelchair Rugby Roma 0 punti

La seconda tappa del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina, a porte chiuse, è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e al patrocinio del Comune di Padova.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail.