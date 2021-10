Padova – Rugby in carrozzina: Nazionale azzurra in raduno a Padova

Secondo appuntamento per la Nazionale italiana di Rugby in carrozzina nell’ambito del progetto di ricerca denominato “Prosecuzione delle attività biennali rivolte agli atleti paralimpici in carrozzina per migliorarne la qualità di vita e le prestazioni sportive”, realizzato in collaborazione con la Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus (OIC) e l’Università di Padova.

Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre 14 giocatori azzurri, convocati dal DT Franco Tessari, si ritroveranno a Padova per una serie di sedute di preparazione tecnica e di allenamento tecnico-tattico dell’anno in corso.