Cittadella – Rugby in carrozzina: Nazionale azzurra in raduno a Cittadella (PD)

Terzo collegiale dell’anno per la Nazionale Italiana di Rugby in carrozzina. Questa volta ad accogliere gli Azzurri sarà Cittadella, in provincia di Padova, che metterà a disposizione il Palasport da venerdì 27 a domenica 29 maggio. Tredici i giocatori convocati dal DT Franco Tessari appartenenti a cinque club: Padova Rugby, Mastini Cangrandi Verona, Polisportiva Milanese, H81 4Cats Vicenza e Ares Centurioni Wheelchair Rugby.

Il raduno ha la finalità tecnica di preparare il torneo internazionale di luglio in Spagna a Barcellona e il WWR European Qualification Championship di settembre in Norvegia.