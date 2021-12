Padova – Rugby in carrozzina: Italia in raduno a Padova

Nuovo collegiale in programma per la Nazionale Italiana di Rugby in carrozzina.

Sarà nuovamente Padova il luogo del raduno tecnico, attivato nell’ambito del progetto di ricerca in collaborazione alla Fondazione Opera Immacolata Concezione Onlus (OIC) e all’Università della città patavina.

Da venerdì 3 a domenica 5 dicembre il Palazzetto dello Sport accoglierà 14 giocatori di Wheelchair rugby che lavoreranno sotto le direttive del Direttore tecnico Franco Tessari e dell’allenatore in seconda Roberto Convito.