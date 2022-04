Jesolo – Rugby in carrozzina: a Jesolo la seconda giornata di Campionato

Il fine settimana del 30 aprile-1 maggio torna il Campionato Italiano di Rugby in carrozzina. La seconda giornata è in programma al Palazzetto Antiche Mura Centro Sportivo Polifunzionale di Jesolo e vedrà l’entrata in campo nella rassegna nazionale della Polisportiva Milanese. Il club lombardo, secondo in classifica generale nel Campionato del 2021, affronterà sabato il Padova Rugby con l’intenzione di mettere un freno all’imbattibilità dei campioni d’Italia in carica.

Domenica è prevista invece la sfida con i Mastini Cangrandi Verona, squadra in grande crescita nell’ultima stagione. La formazione veronese dovrà però prima superare l’H81 4Cats Vicenza in uno scontro diretto per puntare al vertice della classifica provvisoria.

Le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di FISPES.

Programma orario partite

Sabato 30 aprile 2022

Ore 15: Polisportiva Milanese vs Padova Rugby

Ore 17:00: H81 4Cats Vicenza vs Mastini Cangrandi Verona

Domenica 1 maggio 2022

Ore 9:30 Mastini Cangrandi Verona vs Polisportiva Milanese

Classifica provvisoria

Padova Rugby 3 punti

H81 4Cats Vicenza 3 punti

Mastini Cangrandi Verona 3 punti

Ares-Romanes Wheelchair Rugby Roma 0 punti

Polisportiva Milanese –

La seconda giornata del Campionato Italiano di Rugby in carrozzina è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico, al patrocinio del Comune di Jesolo e della Regione Veneto.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail