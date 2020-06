Portici – “R-Estate in Forma al Museo”

Sport, Cultura e Benessere a Pietrarsa

Giovedi 25 Giugno alle ore 19.00, a Portici, presso la terrazza del Museo Ferroviario Nazionale di

Pietrarsa, il Centro Sportivo Portici presenta “R-Estate in Forma al Museo”.

Due volte alla settimana, il Martedi e il Giovedi, per tutta l’estate, all’orario del tramonto, nella

suggestiva cornice del Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa, si eseguiranno lezioni di pilates e

yoga all’aperto, tenute dallo staff tecnico, qualificato e di alto profilo, messo a disposizione dal

Centro Sportivo Portici.

Il progetto “R-Estate in Forma al Museo” nasce dalla sinergia tra due eccellenze del nostro territorio

nel mondo della cultura e dello sport, il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa e il Centro sportivo

Portici, per offrire la possibilità di praticare sport all’aperto immersi nella “storia”.

Sport e cultura si fondono per creare esperienze uniche di benessere psicofisico.

I partecipanti alle lezioni-evento saranno accolti alle ore 18,30 presso il “Cafè Bayard”, prestigioso e

nuovissimo bar inaugurato all’interno del Museo, dove potranno gustare in totale relax deliziose

tisane, preparandosi a vivere un’esperienza esclusiva di sport, cultura e benessere.

Lezione di pilates e yoga all’aperto, visita gratuita a uno tra i più affascinanti musei ferroviari

d’Europa ed un panorama mozzafiato. Il tramonto farà da sfondo a questa “exclusive experience”.

La partecipazione alle sessioni sarà esclusivamente su prenotazione.

Sarà possibile prenotare singole lezioni o abbonamenti presso il Centro Sportivo Portici.