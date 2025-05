In occasione dell’ultima giornata del campionato di calcio, Napoli-Cagliari, prevista per venerdì sera alle 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona, il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha disposto l’allestimento di tre maxischermi in città per assistere tutti insieme al match.

Le piazze scelte sono: Piazza Plebiscito, Piazza Mercato e Piazza Giovanni Paolo II a Scampia.