Accolto il ricorso del Napoli.

La sentenza del Collegio di Garanzia del Coni ha ribaltato totalmente il provvedimento del Giudice Sportivo che era stato confermato anche in Appello.

E’ stata tolta sia la sconfitta per 3-0 a tavolino, sia il punto di penalizzazione agli azzurri.

Penalità assegnata ai partenopei perchè il match contro la Juventus il 4 ottobre scorso non si giocò per la mancata presentazione degli azzurri a Torino.