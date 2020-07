Torre del Greco – E’ fatta! Salvo sorprese il pericolo sembra essere scongiurato.

La Turris può iscriversi al campionato di serie C, il termine ultimo è il 29 luglio. Mentre la documentazione è ancora in via di definizione.

A salvare la Turris è stato il Partenio di Avellino, in attesa di rientrare al Liguori una volta ottenuta l’omologazione per il sintetico, il tutto dovrebbe risolversi per fine agosto.

La causa di questo incubo è stata innanzitutto la inefficienza dell’Amministrazione Palomba che non ha prodotto la certificazione relativa al campo sintetico in tempo utile. Ed anche i continui dinieghi incassati dalla Turris e dall’amministrazione comunale di Torre del Greco nella ricerca di un impianto sportivo alternativo al “Liguori”.