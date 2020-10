COS’E’ LA 2VS ?

La Two Volcano Sprint è una sfida ciclistica monofase e senza supporto che inizia e termina tra i due vulcani iconici del Sud Italia, il Vesuvio e l’Etna. Il percorso attraversa la Costa Amalfitana e quella cilentana e poi si inoltra sull’Appennino fino a scendere in Sicilia. Con oltre 1.000 chilometri di itinerario e più di 24.000 metri di dislivello, la 2VS è una sfida importante anche per i ciclisti più forti.